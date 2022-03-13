В России создан цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между отечественными производителями и заказчиками. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", — отмечается в сообщении.