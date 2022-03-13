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13 марта, 11:41

В России создан цифровой сервис "Биржа импортозамещения"

Восстанавливать разорванные из-за санкций цепочки поставок необходимо с помощью отечественных производителей. Возможности для это есть, пояснили в правительстве.

В России создан цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между отечественными производителями и заказчиками. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", — отмечается в сообщении.

Платформа позволит предприятиям избежать бюрократизма. В планах — расширять базу и за счёт иностранных поставщиков, готовых сотрудничать с Россией.

Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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