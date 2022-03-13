Бойцы ВСУ рассказали, как сдались в плен войскам России под Изюмом
По словам военнослужащих, никто из них не оказывал сопротивление, а с российской стороны не было агрессии в отношении них.
Украинские военные рассказали, как сдались в плен ВС РФ и как им там живётся. © SHOT
Украинские военные рассказали о том, как добровольно сдались в плен ВС РФ в районе города Изюма Харьковской области. Кадры с солдатами ВСУ публикует SHOT.
"Выскочили прямо в голову колонны Российской армии. Мы бой не давали, оружие даже не поднимали. Сразу вышли из машины и сдались. Обращаются с нами лояльно и гуманно", — рассказал один из солдат ВСУ, отвечая на вопрос о том, каким образом он оказался в плену.
По словам украинских военнослужащих, никто из них не оказывал сопротивление, они шли в плен добровольно. В рамках удержания с российской стороны не было никакой агрессии, отношение к военным ВСУ они оценили как "лояльное и гуманное", уточнив, что им дали даже воды и табачные изделия.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.