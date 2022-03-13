Бойцы ВСУ рассказали, как сдались в плен войскам России под Изюмом

По словам военнослужащих, никто из них не оказывал сопротивление, а с российской стороны не было агрессии в отношении них.

Украинские военные рассказали, как сдались в плен ВС РФ и как им там живётся. © SHOT

Украинские военные рассказали о том, как добровольно сдались в плен ВС РФ в районе города Изюма Харьковской области. Кадры с солдатами ВСУ публикует SHOT.

"Выскочили прямо в голову колонны Российской армии. Мы бой не давали, оружие даже не поднимали. Сразу вышли из машины и сдались. Обращаются с нами лояльно и гуманно", — рассказал один из солдат ВСУ, отвечая на вопрос о том, каким образом он оказался в плену.