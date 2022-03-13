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Опубликовано 13 марта 2022, 12:12
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Глава МИД Турции попросил у России помощи с эвакуацией своих граждан из Мариуполя

Как сообщалось, в городе украинские нацбатальоны и солдаты ВСУ удерживают сотни тысяч мирных жителей, среди них есть иностранцы. Их используют в качестве "живого щита".

Турция просит Россию помочь с эвакуацией своих граждан из Мариуполя. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В ходе наших переговоров я попросил Лаврова об этой поддержке", сказал турецкий министр.

Ранее сообщалось, что российские военные эвакуировали в Крым из зоны боевых действий в Херсонской области на Украине более 140 иностранцев. Это граждане разных стран, в том числе США, Индии, Вьетнама, Турции, Болгарии, Казахстана и Азербайджана. При этом в заложниках у украинских неонацистов до сих пор находится более семи тысяч граждан из 21 государства. В Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, где насильно удерживаются военными ВСУ сотни тысяч людей, в числе которых есть и иностранцы. Лайф следит за развитием событий.

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Getty Images / Ozan Guzelce / dia images

Татьяна Миссуми
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