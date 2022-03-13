Глава МИД Турции попросил у России помощи с эвакуацией своих граждан из Мариуполя

Как сообщалось, в городе украинские нацбатальоны и солдаты ВСУ удерживают сотни тысяч мирных жителей, среди них есть иностранцы. Их используют в качестве "живого щита".

Турция просит Россию помочь с эвакуацией своих граждан из Мариуполя. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.