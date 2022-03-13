В США допустили создание альтернативы ядерной сделки с Ираном без России
По некоторым данным, такой вариант будет рассматриваться, если Москва продолжит настаивать на своих требованиях по гарантиям безопасности.
Вашингтон не будет делать исключений из антироссийских санкций, введённых в связи с ситуацией на Украине, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
"Если Россия будет настаивать на требованиях о гарантиях или не ответит "в ближайшую неделю", Вашингтону нужно будет "оперативно рассмотреть альтернативный путь", — заявил собеседник издания.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников. Ограничения против России связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
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