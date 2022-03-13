В США допустили создание альтернативы ядерной сделки с Ираном без России

Вашингтон не будет делать исключений из антироссийских санкций, введённых в связи с ситуацией на Украине, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.