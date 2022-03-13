КСИР взял на себя ответственность за ракетный обстрел Эрбиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю ради уничтожения израильских объектов в Ираке.

"Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР", — говорится в заявлении, которое процитировало иранское агентство "Клуб молодых журналистов". Кроме того, сообщается, что удар был нанесён "после недавних преступлений Израиля".

КСИР указал на то, что в очередной раз выносит предупреждение преступному сионистскому режиму о том, что повторение враждебных действий будет сопровождаться жёстким, решительным и разрушительным ответом, говорится в сообщении.