КСИР взял на себя ответственность за ракетный обстрел Эрбиля
Там отметили, что удар был нанесён после "недавних преступлений Израиля".
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю ради уничтожения израильских объектов в Ираке.
"Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР", — говорится в заявлении, которое процитировало иранское агентство "Клуб молодых журналистов". Кроме того, сообщается, что удар был нанесён "после недавних преступлений Израиля".
КСИР указал на то, что в очередной раз выносит предупреждение преступному сионистскому режиму о том, что повторение враждебных действий будет сопровождаться жёстким, решительным и разрушительным ответом, говорится в сообщении.
Напомним, что ракетный удар по иракскому городу Эрбиль был нанесён сегодня ночью. Очевидцы в соцсетях делились видеозаписями с моментами взрывов. Сообщалось, что ракеты упали в районе Генконсульства США.
Twitter / Julian Röpcke