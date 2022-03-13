Пентагон не увидел признаков "неминуемой" химической атаки на Украине
По словам Джона Кирби, Америка не вдаётся в разведывательные оценки. Однако он уверил, что страна внимательно за этим следит.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят признаков "неминуемой" угрозы химической или биологической атаки на Украине.
"Мы не вдаёмся здесь в разведывательные оценки. Мы продолжаем очень, очень пристально за этим следить", — приводит его слова телеканал ABC.
При этом Кирби утверждает, что "для русских характерно обвинять вас в том, что они сами планируют сделать". Тем не менее Вашингтон не наблюдает в Незалежной ничего, что указывало бы на неминуемость химической или биологической атаки.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Сообщалось, что в ночь на 9 марта они завезли в населённый пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака. При этом, по словам местных жителей, покинувших населённый пункт, военные учат их, как правильно действовать при химической атаке.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.