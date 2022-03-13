Пентагон не увидел признаков "неминуемой" химической атаки на Украине

По словам Джона Кирби, Америка не вдаётся в разведывательные оценки. Однако он уверил, что страна внимательно за этим следит.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят признаков "неминуемой" угрозы химической или биологической атаки на Украине.

"Мы не вдаёмся здесь в разведывательные оценки. Мы продолжаем очень, очень пристально за этим следить", — приводит его слова телеканал ABC.

При этом Кирби утверждает, что "для русских характерно обвинять вас в том, что они сами планируют сделать". Тем не менее Вашингтон не наблюдает в Незалежной ничего, что указывало бы на неминуемость химической или биологической атаки.