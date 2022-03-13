Сборная России по лыжным гонкам заняла третье место в Кубке наций
Наши спортсмены по итогам сезона уступили лишь двум скандинавским командам — Норвегии и Швеции.
Сборная России по лыжным гонкам стала третьей по итогам сезона в розыгрыше Кубка наций.
Победу в нём одержала команда Норвегии, второе место у шведов. Отметим, что норвежцы были сильнейшими в мужском зачёте, а в женском стали вторыми. Шведы же выиграли в женском зачёте, а вот в мужском не попали в тройку лучших.
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Мужская сборная России заняла в Кубке наций второе место, а вот женская в тройку лучших попасть не сумела — пятое место по итогам сезона.
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