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13 марта, 14:17

Сборная России по лыжным гонкам заняла третье место в Кубке наций

Наши спортсмены по итогам сезона уступили лишь двум скандинавским командам — Норвегии и Швеции.

Сборная России по лыжным гонкам стала третьей по итогам сезона в розыгрыше Кубка наций.

Победу в нём одержала команда Норвегии, второе место у шведов. Отметим, что норвежцы были сильнейшими в мужском зачёте, а в женском стали вторыми. Шведы же выиграли в женском зачёте, а вот в мужском не попали в тройку лучших.

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Мужская сборная России заняла в Кубке наций второе место, а вот женская в тройку лучших попасть не сумела — пятое место по итогам сезона.

Обложка ©

Getty Images / Parkkinen / Bildbyran via ZUMA Press

Шамиль Гаджиев

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