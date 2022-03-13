На упавшем в Загребе беспилотнике нашли следы взрывчатки и авиабомбы
По словам главы военного ведомства страны, летательный аппарат был не разведывательным.
На фрагментах беспилотника Ту-141 "Стриж", который несколько дней назад упал в столице Хорватии, обнаружены следы взрывчатого вещества. Об этом сообщил министр обороны страны Марио Баножич, прибывший на место падения летательного аппарата.
"Были обнаружены следы взрывчатки и следы того, что это был не разведывательный беспилотник. Мы нашли части от авиабомбы", — подчеркнул министр.
По его словам, беспилотник был советского производства. Сейчас эксперты занимаются анализом его фрагментов, после чего они смогут сказать, какова была цель объекта.
Напомним, ночью 11 марта в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии сообщили, что неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Мэр столицы Томислав Томашевич заявил, что при падении БПЛА чудом никто не пострадал. Вскоре стало известно, что упавшим объектом был беспилотник Ту-141 "Стриж", запущенный с территории Украины.
Twitter / Gordan Lauc