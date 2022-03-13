На упавшем в Загребе беспилотнике нашли следы взрывчатки и авиабомбы

По словам главы военного ведомства страны, летательный аппарат был не разведывательным.

На фрагментах беспилотника Ту-141 "Стриж", который несколько дней назад упал в столице Хорватии, обнаружены следы взрывчатого вещества. Об этом сообщил министр обороны страны Марио Баножич, прибывший на место падения летательного аппарата.

"Были обнаружены следы взрывчатки и следы того, что это был не разведывательный беспилотник. Мы нашли части от авиабомбы", — подчеркнул министр.