Актёр Бенедикт Камбербэтч рассказал о планах разместить у себя украинских беженцев
Актёр Бенедикт Камбербэтч. Обложка © ТАСС / Joel C Ryan / Invision/AP
Артист отметил, что сейчас важно делать больше, чем просто носить значок с флагом Украины.
Британский актёр Бенедикт Камбербэтч рассказал, что намерен участвовать в государственной программе предоставления жилья беженцам с Украины.
"Каждый должен делать всё, что в его силах. Было рекордное число людей, разместивших беженцев у себя дома, и я сам также надеюсь принять в этом участие", — сказал Камбербэтч в интервью телеканалу Sky News на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.
Камбербэтч также добавил, что сейчас важно делать больше, чем просто носить значок с цветами украинского флага. По словам артиста, необходимо жертвовать деньги нуждающимся, а также оказывать давление на власть, чтобы та продолжала решать вопросы с убежищем для беженцев.
Как писал Лайф, Великобритания выдала беженцам с Украины более трёх тысяч виз, которые дают право на воссоединение с родственниками в королевстве. В Польше же сообщили, что границу пересекли более миллиона граждан Украины. При этом всего в Евросоюзе ожидают около шести миллионов украинских беженцев.