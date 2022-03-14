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Опубликовано 13 марта 2022, 21:13

Актёр Бенедикт Камбербэтч рассказал о планах разместить у себя украинских беженцев

Актёр Бенедикт Камбербэтч. Обложка © ТАСС / Joel C Ryan / Invision/AP

Актёр Бенедикт Камбербэтч. Обложка © ТАСС / Joel C Ryan / Invision/AP

Артист отметил, что сейчас важно делать больше, чем просто носить значок с флагом Украины.

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч рассказал, что намерен участвовать в государственной программе предоставления жилья беженцам с Украины.

"Каждый должен делать всё, что в его силах. Было рекордное число людей, разместивших беженцев у себя дома, и я сам также надеюсь принять в этом участие", сказал Камбербэтч в интервью телеканалу Sky News на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.

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Камбербэтч также добавил, что сейчас важно делать больше, чем просто носить значок с цветами украинского флага. По словам артиста, необходимо жертвовать деньги нуждающимся, а также оказывать давление на власть, чтобы та продолжала решать вопросы с убежищем для беженцев.

Как писал Лайф, Великобритания выдала беженцам с Украины более трёх тысяч виз, которые дают право на воссоединение с родственниками в королевстве. В Польше же сообщили, что границу пересекли более миллиона граждан Украины. При этом всего в Евросоюзе ожидают около шести миллионов украинских беженцев.

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Юлия Коновалова
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