Актёр Бенедикт Камбербэтч рассказал о планах разместить у себя украинских беженцев

Артист отметил, что сейчас важно делать больше, чем просто носить значок с флагом Украины.

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч рассказал, что намерен участвовать в государственной программе предоставления жилья беженцам с Украины.

"Каждый должен делать всё, что в его силах. Было рекордное число людей, разместивших беженцев у себя дома, и я сам также надеюсь принять в этом участие", — сказал Камбербэтч в интервью телеканалу Sky News на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.