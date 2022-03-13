Sonntagszeitung: За отказ от российского газа каждый швейцарец лишится 3 тыс. евро

Полный отказ от энергоносителей из РФ приведёт к тому, что Швейцария потеряет четыре процента ВВП, что обойдётся каждому жителю страны в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей). Такое мнение высказал эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен.

"Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию", — отметил он в интервью Sonntagszeitung.

В то же время, как уточнил Абрахамсен, швейцарская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией ковида, так что этот рост поможет "пережить рецессию". Кроме того, эксперт заметил, что постепенный отказ от российских энергоресурсов возможен, но для этого придётся воспользоваться собственными топливными резервами, что всё равно не поможет избежать подорожания.