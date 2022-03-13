Sonntagszeitung: За отказ от российского газа каждый швейцарец лишится 3 тыс. евро
Эксперты считают, что поэтапный отказ от российских энергоресурсов возможен, но для этого придётся воспользоваться собственными топливными резервами.
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Полный отказ от энергоносителей из РФ приведёт к тому, что Швейцария потеряет четыре процента ВВП, что обойдётся каждому жителю страны в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей). Такое мнение высказал эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен.
"Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию", — отметил он в интервью Sonntagszeitung.
В то же время, как уточнил Абрахамсен, швейцарская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией ковида, так что этот рост поможет "пережить рецессию". Кроме того, эксперт заметил, что постепенный отказ от российских энергоресурсов возможен, но для этого придётся воспользоваться собственными топливными резервами, что всё равно не поможет избежать подорожания.
В качестве заменителей российского газа называются тепловые насосы и дровяное отопление. Согласно расчётам, которые приводятся в материале издания, даже для неполного отказа от голубого топлива из РФ для отопления федеральному правительству Швейцарии придётся потратить три миллиарда франков (примерно 375 миллиардов рублей).
Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из РФ. Кроме того, Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки российского угля, нефти и газа до 2030 года. Ведомство при этом обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.