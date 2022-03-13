Убившая в Москве трёхлетнего сына мать ранее проходила лечение в психстационаре

Женщина, которая убила своего маленького сына в столице, ранее проходила лечение в психиатрическом стационаре. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Омбудсмен уточнила, что держит данную ситуацию на контроле.