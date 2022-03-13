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13 марта, 20:00

Убившая в Москве трёхлетнего сына мать ранее проходила лечение в психстационаре

Тело ребёнка 2019 года рождения с ножевыми ранениями было обнаружено утром 13 марта в квартире на востоке российской столицы.

Женщина, которая убила своего маленького сына в столице, ранее проходила лечение в психиатрическом стационаре. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Омбудсмен уточнила, что держит данную ситуацию на контроле.

"Сегодня утром на улице Средней Первомайской женщина нанесла смертельные ножевые ранения своему малолетнему ребёнку. Ранее она проходила лечение в психиатрическом стационаре", — приводит слова Ярославской РИА "Новости".

По словам детского омбудсмена, следователи возбудили против матери уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас она задержана.

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Как сообщал Лайф, тело ребёнка 2019 года рождения с ножевыми ранениями было обнаружено утром 13 марта в квартире на востоке Москвы.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Иван Косицын

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