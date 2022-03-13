Убившая в Москве трёхлетнего сына мать ранее проходила лечение в психстационаре
Тело ребёнка 2019 года рождения с ножевыми ранениями было обнаружено утром 13 марта в квартире на востоке российской столицы.
Женщина, которая убила своего маленького сына в столице, ранее проходила лечение в психиатрическом стационаре. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Омбудсмен уточнила, что держит данную ситуацию на контроле.
"Сегодня утром на улице Средней Первомайской женщина нанесла смертельные ножевые ранения своему малолетнему ребёнку. Ранее она проходила лечение в психиатрическом стационаре", — приводит слова Ярославской РИА "Новости".
По словам детского омбудсмена, следователи возбудили против матери уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас она задержана.
Как сообщал Лайф, тело ребёнка 2019 года рождения с ножевыми ранениями было обнаружено утром 13 марта в квартире на востоке Москвы.
Telegram / Прокуратура Москвы