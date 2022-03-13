Свадьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоится 23 марта

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, который ныне находится в лондонской тюрьме Белмарш, сыграет свадьбу со своей невестой, адвокатом Стеллой Моррис, 23 марта.

"Новая информация по свадьбе: Белмарш запланировал нашу свадьбу. Среда, 23 марта, в 13:00 (16:00 мск)", — написала Моррис в своём твиттере.

Отметим, что в ноябре 2021 года, когда администрация тюрьмы Белмарш дала разрешение на проведение торжества, газета The Sun сообщила, что молодожёны сами оплатят церемонию, которая должна быть очень скромной и пройти в присутствии всего нескольких человек. Кроме того, издание предполагало, что местом для венчания может стать тюремная церковь, учитывая, что основатель WikiLeaks и Моррис исповедуют католицизм.

По данным таблоида Mail Online, Ассанж, у которого имеются шотландские корни, появится на свадьбе в клетчатом килте модельера Вивьен Вествуд. Дизайнер также изготовит корсет для свадебного платья Моррис.

Джулиан Ассанж и Стелла Моррис познакомились в 2011 году. Романтические отношения между ними начались спустя четыре года. Известно, что у пары есть двое детей. Они родились в то время, когда основатель WikiLeaks укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне (2012–2019).