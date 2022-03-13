В Крыму выразили готовность заменить на рынке ушедших из РФ западных конкурентов

Санкции и ограничения против РФ привели к уходу с российского рынка ряда иностранных компаний-производителей. Однако крымские предприятия выразили уверенность, что они смогут спокойно заменить западных конкурентов.

Так, технический директор мебельного завода из Бахчисарайского района Дмитрий Подерягин заявил, что сотрудники справятся с заказами, если резко увеличится спрос на товар.

"У нас есть резервы для того, чтобы обеспечить крымчан любой продукцией, любой потребности мебели в любом количестве", — рассказал он в беседе с телеканалом "Крым 24".

При этом на крупном электромашиностроительном заводе в Симферополе также спокойно относятся к уходу из РФ западных конкурентов. Ведь за последние несколько лет на заводе обновили весь станочный парк. Сейчас сотрудники предприятия усиливают работу над качеством выпускаемой продукции, тем самым повышая технические характеристики.

"В конечном итоге вся отечественная техника, и наша в том числе, не должна ни в чём не уступать европейским аналогам", — подчеркнул руководитель электромашиностроительного завода Георгий Агаджанян.