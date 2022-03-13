В Крыму выразили готовность заменить на рынке ушедших из РФ западных конкурентов
В частности, на крупном электромашиностроительном заводе в Симферополе сотрудники усиливают работу над качеством выпускаемой продукции.
Санкции и ограничения против РФ привели к уходу с российского рынка ряда иностранных компаний-производителей. Однако крымские предприятия выразили уверенность, что они смогут спокойно заменить западных конкурентов.
Так, технический директор мебельного завода из Бахчисарайского района Дмитрий Подерягин заявил, что сотрудники справятся с заказами, если резко увеличится спрос на товар.
"У нас есть резервы для того, чтобы обеспечить крымчан любой продукцией, любой потребности мебели в любом количестве", — рассказал он в беседе с телеканалом "Крым 24".
При этом на крупном электромашиностроительном заводе в Симферополе также спокойно относятся к уходу из РФ западных конкурентов. Ведь за последние несколько лет на заводе обновили весь станочный парк. Сейчас сотрудники предприятия усиливают работу над качеством выпускаемой продукции, тем самым повышая технические характеристики.
"В конечном итоге вся отечественная техника, и наша в том числе, не должна ни в чём не уступать европейским аналогам", — подчеркнул руководитель электромашиностроительного завода Георгий Агаджанян.
Стоит отметить, что на данном заводе производят более 200 видов оборудования для всех отраслей, включая судостроение, нефтегазовый сектор и строительство мостов.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а компания Starbucks сообщила о приостановке работы в РФ.
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