Зеленский поблагодарил Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян. Соответствующий пост он выложил в своём "Твиттере" .

"Война — это не только военное противостояние на территории Украины. Также идёт ожесточённая борьба в информационном пространстве. Хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят плечом к плечу с украинцами", — говорится в публикации лидера Незалежной.