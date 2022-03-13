Зеленский поблагодарил Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян

По его словам, сейчас идёт не только военное противостояние на территории Незалежной, но и ожесточённая борьба в информационном пространстве.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян. Соответствующий пост он выложил в своём "Твиттере".