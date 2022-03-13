Зеленский поблагодарил Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян
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По его словам, сейчас идёт не только военное противостояние на территории Незалежной, но и ожесточённая борьба в информационном пространстве.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян. Соответствующий пост он выложил в своём "Твиттере".
"Война — это не только военное противостояние на территории Украины. Также идёт ожесточённая борьба в информационном пространстве. Хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят плечом к плечу с украинцами", — говорится в публикации лидера Незалежной.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".