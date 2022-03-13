"Роскосмос" показал на видео пролетевший мимо Земли потенциально опасный астероид

"Роскосмос" показал кадры сближения астероида (138971) 2001 CB21 с Землёй. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" показал кадры сближения астероида (138971) 2001 CB21 с Землёй. Небесное тело пролетело от нашей планеты на расстоянии 4,8 млн километров со скоростью 12 км/с, сообщает ведомство в "Телеграме". На видео это всего лишь маленькая точка, быстро двигающаяся в космическом пространстве. Однако его диаметр составляет 1,3 километра.

Следующая встреча астероида и нашей планеты произойдёт 29 сентября 2026 года, уточнили в "Роскосмосе". В этот день он промчится на расстоянии около 8,1 млн километров. Как пояснили в госкорпорации, съёмка сделана 50-сантиметровым телескопом Кубанского государственного университета.