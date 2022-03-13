"Газпром" снова забронировал транзит газа по трубопроводу Ямал – Европа

Как уточняется, на прошедшем аукционе компания заказала мощности в объёме 591 тысячи кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Ими можно будет пользоваться с 8:00 мск 14 марта в течение суток. Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал ещё 1,43 миллиона кубометров в час для прокачки газа этой ночью с 22:00 мск до 8:00 мск 14 марта.