"Газпром" снова забронировал транзит газа по трубопроводу Ямал – Европа
Компания заказала мощности в объёме 591 тысячи кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона.
Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" снова забронировала трубопровод Ямал – Европа для транзита газа через Польшу, выкупив 16% предложения. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Как уточняется, на прошедшем аукционе компания заказала мощности в объёме 591 тысячи кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Ими можно будет пользоваться с 8:00 мск 14 марта в течение суток. Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал ещё 1,43 миллиона кубометров в час для прокачки газа этой ночью с 22:00 мск до 8:00 мск 14 марта.
Ранее Лайф писал, что "Газпром" продолжает подачу газа в Европу через Украину в штатном режиме. Поставки осуществляются в соответствии с заявками потребителей, на 13 марта они составили 109,6 миллиона кубометров голубого топлива.
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ТАСС / Роман Пименов