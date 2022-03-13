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13 марта, 17:58

СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ больницы в Волновахе, где погибли шесть человек

Как поясняется, действия украинских военных подпадают под статью 356 УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели не менее шести человек в результате обстрела больницы в Волновахе украинскими военными, сообщили в ведомстве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ"), в связи с гибелью людей при обстреле украинскими военными больницы в Волновахе", — отмечается в сообщении.

Накануне украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек. Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих.

ВСУ обстреляли больницу в подконтрольном ЛНР Ирмино

ВСУ обстреляли больницу в подконтрольном ЛНР Ирмино

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми

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