СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ больницы в Волновахе, где погибли шесть человек
Как поясняется, действия украинских военных подпадают под статью 356 УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели не менее шести человек в результате обстрела больницы в Волновахе украинскими военными, сообщили в ведомстве.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ"), в связи с гибелью людей при обстреле украинскими военными больницы в Волновахе", — отмечается в сообщении.
Накануне украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек. Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих.
ТАСС / Михаил Терещенко