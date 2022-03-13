В ДНР показали оружие, брошенное ВСУ при отступлении из Волновахи
Автомобильная и бронированная техника после незначительного ремонта войдёт в строй и будет использоваться при деоккупации оставшейся территории республики.
Народная милиция ДНР захватила иностранное вооружение, которое оставила ВСУ, отступая из Волновахи. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
Управление Народной милиции ДНР показало оружие, технику и боеприпасы иностранного производства, которые оставили Вооружённые силы Украины, отступая от Волновахи. Видеоматериалы с места опубликованы в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что ВСУ очень быстро покидали город, бросая на занимаемых позициях большое количество боеприпасов для всех видов вооружения. Так, в Волновахе были захвачены обширные склады боепитания, автомобильная и бронированная техника. При этом после незначительного ремонта она войдёт в строй и будет использоваться при деоккупации оставшейся территории ДНР.
"Помимо боеприпасов и вооружения советского и украинского производства, отступающие боевики ВСУ бросают и образцы западного вооружения, которые немедленно применяются защитниками Донбасса в бою", — добавили в управлении народной милиции.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
Telegram / Народная милиция ДНР