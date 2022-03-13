ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 17:50
5742

В ДНР показали оружие, брошенное ВСУ при отступлении из Волновахи

Автомобильная и бронированная техника после незначительного ремонта войдёт в строй и будет использоваться при деоккупации оставшейся территории республики.

Народная милиция ДНР захватила иностранное вооружение, которое оставила ВСУ, отступая из Волновахи. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Управление Народной милиции ДНР показало оружие, технику и боеприпасы иностранного производства, которые оставили Вооружённые силы Украины, отступая от Волновахи. Видеоматериалы с места опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что ВСУ очень быстро покидали город, бросая на занимаемых позициях большое количество боеприпасов для всех видов вооружения. Так, в Волновахе были захвачены обширные склады боепитания, автомобильная и бронированная техника. При этом после незначительного ремонта она войдёт в строй и будет использоваться при деоккупации оставшейся территории ДНР.

"Помимо боеприпасов и вооружения советского и украинского производства, отступающие боевики ВСУ бросают и образцы западного вооружения, которые немедленно применяются защитниками Донбасса в бою", — добавили в управлении народной милиции.

В ДНР заявили об освобождении 90 населённых пунктов за всё время "Операции Z"
В ДНР заявили об освобождении 90 населённых пунктов за всё время "Операции Z"

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.


BannerImage

Telegram / Народная милиция ДНР

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar