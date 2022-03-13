В ДНР показали оружие, брошенное ВСУ при отступлении из Волновахи

Отмечается, что ВСУ очень быстро покидали город, бросая на занимаемых позициях большое количество боеприпасов для всех видов вооружения. Так, в Волновахе были захвачены обширные склады боепитания, автомобильная и бронированная техника. При этом после незначительного ремонта она войдёт в строй и будет использоваться при деоккупации оставшейся территории ДНР.