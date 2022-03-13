В ДНР показали оружие, брошенное ВСУ при отступлении из Волновахи

Автомобильная и бронированная техника после незначительного ремонта войдёт в строй и будет использоваться при деоккупации оставшейся территории республики.

Народная милиция ДНР захватила иностранное вооружение, которое оставила ВСУ, отступая из Волновахи. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Управление Народной милиции ДНР показало оружие, технику и боеприпасы иностранного производства, которые оставили Вооружённые силы Украины, отступая от Волновахи. Видеоматериалы с места опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что ВСУ очень быстро покидали город, бросая на занимаемых позициях большое количество боеприпасов для всех видов вооружения. Так, в Волновахе были захвачены обширные склады боепитания, автомобильная и бронированная техника. При этом после незначительного ремонта она войдёт в строй и будет использоваться при деоккупации оставшейся территории ДНР.