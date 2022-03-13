Белый дом пообещал продолжить поставки оружия Украине, "несмотря на российские угрозы"

Там заявили, что очень успешны в этом вопросе и ничего им не помешает снабжать ВСУ необходимым.

США не намерены сбавлять темпы поставок оружия Украине, для этого есть все необходимые возможности. Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объёмы военной помощи — оружия и припасов — на фронт на Украине. До сих пор мы были в этом успешны, и мы считаем, что у нас создана система, которая позволит нам продолжать, несмотря на российские угрозы", — сказал Салливан телекомпании CBS.