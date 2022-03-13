Белый дом пообещал продолжить поставки оружия Украине, "несмотря на российские угрозы"
Там заявили, что очень успешны в этом вопросе и ничего им не помешает снабжать ВСУ необходимым.
США не намерены сбавлять темпы поставок оружия Украине, для этого есть все необходимые возможности. Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объёмы военной помощи — оружия и припасов — на фронт на Украине. До сих пор мы были в этом успешны, и мы считаем, что у нас создана система, которая позволит нам продолжать, несмотря на российские угрозы", — сказал Салливан телекомпании CBS.
Ранее сообщалось, что конце февраля Вашингтон выделил Киеву немедленную военную помощь в размере до 350 миллионов долларов. По данным NBC, в рамках этого пакета США передали Украине несколько сотен переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы. Лайф также писал, что Конгресс США согласовал выделение $13,6 млрд на помощь Украине. Утверждение бюджета шло в течение нескольких месяцев. Парламенту приходилось принимать инициативы о временном финансировании федерального правительства, чтобы госорганы продолжали работать. Ещё один новый пакет военной помощи Соединённых Штатов предусматривает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
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