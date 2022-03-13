"Победа будет за нами": Золотов рассказал об участии бойцов Росгвардии в "Операции Z" на Украине

Он подчеркнул, что российские войска идут к намеченной цели шаг за шагом.

Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Виктор Золотов заявил, что Росгвардия и Вооружённые силы РФ продолжают реализовывать все назначенные цели в рамках "Операции Z" на Украине. Он при этом указал на то, что представители националистических группировок прячутся за спинами мирных граждан.

"Войска Национальной гвардии совместно с ВС РФ выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации. И хочу сказать, что да, не всё идёт так быстро, как хотелось бы, но это только лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, жилых домах", — сказал Золотов после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.