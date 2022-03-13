"Победа будет за нами": Золотов рассказал об участии бойцов Росгвардии в "Операции Z" на Украине
Он подчеркнул, что российские войска идут к намеченной цели шаг за шагом.
Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Виктор Золотов заявил, что Росгвардия и Вооружённые силы РФ продолжают реализовывать все назначенные цели в рамках "Операции Z" на Украине. Он при этом указал на то, что представители националистических группировок прячутся за спинами мирных граждан.
"Войска Национальной гвардии совместно с ВС РФ выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации. И хочу сказать, что да, не всё идёт так быстро, как хотелось бы, но это только лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, жилых домах", — сказал Золотов после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
При этом глава Росгвардии подчеркнул, что российские войска идут к намеченной цели в рамках операции шаг за шагом, и выразил уверенность, что "победа будет за нами".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Алексей Коновалов