Белград поддержал российскую "Операцию Z" очередным автопробегом
В Белграде проходит автопробег в поддержку спецоперации России на Украине. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Колонна машин двинулась в центральную часть города с российскими, сербскими флагами, а также знамёнами советских времён.
В Белграде проходит автопробег в поддержку российской спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Организаторы акции планируют проехать по центру столицы Сербии и завершить её у подворья РПЦ в исторической части города.
Около 18:00 (по Москве) десятки машин съехались к конгрессно-концертному "Сава-центру". Из окон автомобилей видны флаги России, Сербии, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Водители включают российские и советские песни и даже знаменитую "Катюшу". На многих машинах нанесены обозначения Z и V.
Ранее Лайф писал, что на улицы американских и европейских городов выходят неравнодушные граждане с лозунгами в поддержку Москвы и "Операции Z" на Украине. В Штатах акции прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Сан-Франциско. В Сербии прошёл автопробег в знак одобрения действий Москвы. Десятки машин ехали с российскими, белорусскими флагами, а также республик Донбасса. А телебашня в Белграде была подсвечена под российский триколор. Демонстранты в Италии скандировали: "США — спонсор мирового террора".