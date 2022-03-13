Белград поддержал российскую "Операцию Z" очередным автопробегом

Колонна машин двинулась в центральную часть города с российскими, сербскими флагами, а также знамёнами советских времён.

В Белграде проходит автопробег в поддержку российской спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Организаторы акции планируют проехать по центру столицы Сербии и завершить её у подворья РПЦ в исторической части города.

Около 18:00 (по Москве) десятки машин съехались к конгрессно-концертному "Сава-центру". Из окон автомобилей видны флаги России, Сербии, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Водители включают российские и советские песни и даже знаменитую "Катюшу". На многих машинах нанесены обозначения Z и V.