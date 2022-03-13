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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 16:19
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Минобороны РФ: До 180 иностранных наёмников уничтожены при ударах по учебным центрам ВСУ

Ликвидация Российской армией прибывших на территорию Незалежной зарубежных солдат будет продолжена.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 180 иностранных наёмников и крупной партии иностранного вооружения в результате ударов высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в Старичах и на военном полигоне Яворовский.

"Уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наёмников будет продолжено", — заявил на вечернем брифинге генерал-майор Игорь Конашенков.

Войска России взяли под контроль ещё пять населённых пунктов в ходе "Операции Z"
Войска России взяли под контроль ещё пять населённых пунктов в ходе "Операции Z"

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Виктория Дитрих
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