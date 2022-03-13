Минобороны РФ: До 180 иностранных наёмников уничтожены при ударах по учебным центрам ВСУ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 180 иностранных наёмников и крупной партии иностранного вооружения в результате ударов высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в Старичах и на военном полигоне Яворовский.