Войска России взяли под контроль ещё пять населённых пунктов в ходе "Операции Z"

ВСУ вытеснены из Павловки, Никольского, Благодатного, Водяновки и Владимировки.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль ещё пять населённых пунктов, продвинувшись на 9 км. Об этом заявил на вечернем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"ВС РФ в ходе наступательных действий установили полный контроль над населёнными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров", — уточнил офицер.