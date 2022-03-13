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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 16:03
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Войска России взяли под контроль ещё пять населённых пунктов в ходе "Операции Z"

ВСУ вытеснены из Павловки, Никольского, Благодатного, Водяновки и Владимировки.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль ещё пять населённых пунктов, продвинувшись на 9 км. Об этом заявил на вечернем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"ВС РФ в ходе наступательных действий установили полный контроль над населёнными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров", — уточнил офицер.

Тем временем группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступление и освободила от украинских националистов и ВСУ город Попасная.

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Войска ЛНР ведут ожесточённые бои с ВСУ на Попаснянском направлении

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Бражников
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