Войска России взяли под контроль ещё пять населённых пунктов в ходе "Операции Z"
ВСУ вытеснены из Павловки, Никольского, Благодатного, Водяновки и Владимировки.
Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль ещё пять населённых пунктов, продвинувшись на 9 км. Об этом заявил на вечернем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"ВС РФ в ходе наступательных действий установили полный контроль над населёнными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров", — уточнил офицер.
Тем временем группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступление и освободила от украинских националистов и ВСУ город Попасная.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Александр Рюмин