Войска ЛНР ведут ожесточённые бои с ВСУ на Попаснянском направлении
Речь идёт о солдатах с западных областей Незалежной, которые осознают всю тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, говорят в республике.
Представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил об ожесточённых боях на Попаснянском направлении. Видео © ЛуганскИнформЦентр
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что на Попаснянском направлении ведутся ожесточённые бои с бойцами Вооружённых сил Украины.
"Идут ожесточённые вооружённые бои ВСУ, в частности, 57 бригада ВСУ, там служат бойцы с западных областей Украины, люди идеологически подкованные и осознающие такую тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, они понимают, что складывать оружие для них тоже опасно", — рассказал Иван Филипоненко.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.