Речь идёт о солдатах с западных областей Незалежной, которые осознают всю тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, говорят в республике.

"Идут ожесточённые вооружённые бои ВСУ, в частности, 57 бригада ВСУ, там служат бойцы с западных областей Украины, люди идеологически подкованные и осознающие такую тяжесть своих преступлений в отношении мирного населения Донбасса, они понимают, что складывать оружие для них тоже опасно", — рассказал Иван Филипоненко.