Третья ничья дня: "Зенит" упустил победу в матче с "Крыльями Советов"

Автором единственного мяча в составе "Зенита" стал Данил Круговой, который отличился во втором матче кряду. Стоит отметить, что забил он на 86-й минуте. Однако уже в добавленное время ничью самарцам принёс гол Матео Бараца. В самом конце встречи петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Вендела. В итоге встреча завершилась со счётом 1:1.