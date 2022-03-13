Третья ничья дня: "Зенит" упустил победу в матче с "Крыльями Советов"
Команда Сергея Семака сохраняет достаточно комфортное преимущество над "Динамо" в турнирной таблице.
Питерский "Зенит" упустил победу в выездном матче 21-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов".
Автором единственного мяча в составе "Зенита" стал Данил Круговой, который отличился во втором матче кряду. Стоит отметить, что забил он на 86-й минуте. Однако уже в добавленное время ничью самарцам принёс гол Матео Бараца. В самом конце встречи петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Вендела. В итоге встреча завершилась со счётом 1:1.
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"Зенит" остался на первом месте, имея отрыв в три очка от московского "Динамо", которое идёт на втором месте. В активе "Крыльев" же 29 баллов и промежуточное восьмое место.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов