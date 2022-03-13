Жители Дальнего Востока первыми столкнулись с блокировкой Instagram

На Дальнем Востоке началась блокировка "Инстаграма". Об этом сообщают местные жители, которые делятся в Сети скриншотами из соцсети.

"Инстаграм" перестал работать в регионе ровно в полночь, когда по местному времени наступило 14 марта. Как уточняется, у многих пользователей не обновляется лента, не грузятся истории и не ставятся лайки — всё, как обещал Роскомнадзор.

При этом российские пользователи Сети, на долю которых в последнее время выпали нелёгкие испытания, уже привыкли относиться ко всему происходящему с некой долей иронии и начали шутить также и по этому поводу.