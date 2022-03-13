Жители Дальнего Востока первыми столкнулись с блокировкой Instagram
У многих пользователей не обновляется лента, не грузятся истории и не ставятся лайки — всё, как обещал Роскомнадзор.
На Дальнем Востоке началась блокировка "Инстаграма". Об этом сообщают местные жители, которые делятся в Сети скриншотами из соцсети.
"Инстаграм" перестал работать в регионе ровно в полночь, когда по местному времени наступило 14 марта. Как уточняется, у многих пользователей не обновляется лента, не грузятся истории и не ставятся лайки — всё, как обещал Роскомнадзор.
При этом российские пользователи Сети, на долю которых в последнее время выпали нелёгкие испытания, уже привыкли относиться ко всему происходящему с некой долей иронии и начали шутить также и по этому поводу.
"Сейчас будем как на Новый год: блокировка "Инстаграма" шагает по планете!" — смеются пользователи в телеграм-каналах.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".
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