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13 марта, 15:17

ВСУ обстреляли больницу в подконтрольном ЛНР Ирмино

Украинские военнослужащие продолжают вести огонь по жилым кварталам и инфраструктуре, прикрываясь мирными жителями.

Стахановская городская больница в подконтрольном Луганской Народной Республике городе Ирмино попала под обстрел ВСУ. Об этом сообщили представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате артиллерийского обстрела населённого пункта Ирмино получила повреждения поликлиника № 3 "Стахановская центральная городская многопрофильная больница", — заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Накануне украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек. Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать гибель пациентов больницы в Волновахе.

ВСУ обстреляли российское гражданское судно "Сормовский 3064" в Азовском море

ВСУ обстреляли российское гражданское судно "Сормовский 3064" в Азовском море

Обложка ©

Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Оксана Попова

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