ВСУ обстреляли больницу в подконтрольном ЛНР Ирмино

Стахановская городская больница в подконтрольном Луганской Народной Республике городе Ирмино попала под обстрел ВСУ. Об этом сообщили представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек. Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать гибель пациентов больницы в Волновахе.