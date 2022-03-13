ВСУ обстреляли больницу в подконтрольном ЛНР Ирмино
Украинские военнослужащие продолжают вести огонь по жилым кварталам и инфраструктуре, прикрываясь мирными жителями.
Стахановская городская больница в подконтрольном Луганской Народной Республике городе Ирмино попала под обстрел ВСУ. Об этом сообщили представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В результате артиллерийского обстрела населённого пункта Ирмино получила повреждения поликлиника № 3 "Стахановская центральная городская многопрофильная больница", — заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Накануне украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек. Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать гибель пациентов больницы в Волновахе.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ