"Я люблю свою Родину": Российский вратарь Лунёв объявил об уходе из Instagram
При этом он заметил, что будет вести собственный канал в "Телеграме".
Российский вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунёв объявил, что перестаёт пользоваться "Инстаграмом".
"Я всегда был вне политики и буду придерживаться этой позиции дальше. Я никак не буду комментировать то, что сейчас происходит на Украине. Но я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину. В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт", — написал Лунёв в "Инстаграме".
Он также заметил, что будет продолжать общаться со своими подписчиками, для чего заведёт телеграм-канал.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".
ТАСС / Станислав Красильников