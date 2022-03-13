"Я люблю свою Родину": Российский вратарь Лунёв объявил об уходе из Instagram

"Я всегда был вне политики и буду придерживаться этой позиции дальше. Я никак не буду комментировать то, что сейчас происходит на Украине. Но я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину. В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт", — написал Лунёв в "Инстаграме".