Спасатели из освобождённых сёл Мангуш и Володарское перешли в ряды МЧС ДНР

Начальники выразили готовность в дальнейшем вместе со своим личным составом нести службу и защищать граждан.

Спасатели освобождённых Мангуша и Володарского перешли в МЧС ДНР. Видео © Telegram / SHOT

Спасатели освобождённых от украинских боевиков населённых пунктов Донецкой Народной Республики добровольно переходят в ряды МЧС республики. Им в сёла Володарское и Мангуш гуманитарными колоннами под руководством главы ведомства Алексея Кострубицкого была доставлена помощь.

"Приехали сотрудники МЧС ДНР, оказали нам гуманитарную помощь, сотрудникам нашим по обеспечению едой, провизией, формой, привезли генератор, уголь, топливо для поддержания жизнедеятельности личного состава, боеготовности подразделения", — сказал начальник ПЧ села Володарское Артём Цыбуля.

Кроме того, он заявил, что в дальнейшем вместе со своим личным составом готов нести службу и защищать граждан Донецкой Народной Республики.