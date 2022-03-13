Спасатели из освобождённых сёл Мангуш и Володарское перешли в ряды МЧС ДНР
Начальники выразили готовность в дальнейшем вместе со своим личным составом нести службу и защищать граждан.
Спасатели освобождённых Мангуша и Володарского перешли в МЧС ДНР. Видео © Telegram / SHOT
Спасатели освобождённых от украинских боевиков населённых пунктов Донецкой Народной Республики добровольно переходят в ряды МЧС республики. Им в сёла Володарское и Мангуш гуманитарными колоннами под руководством главы ведомства Алексея Кострубицкого была доставлена помощь.
"Приехали сотрудники МЧС ДНР, оказали нам гуманитарную помощь, сотрудникам нашим по обеспечению едой, провизией, формой, привезли генератор, уголь, топливо для поддержания жизнедеятельности личного состава, боеготовности подразделения", — сказал начальник ПЧ села Володарское Артём Цыбуля.
Кроме того, он заявил, что в дальнейшем вместе со своим личным составом готов нести службу и защищать граждан Донецкой Народной Республики.
"Провёл совещание, собрал личный состав отряда, и все однозначно согласились и дальше служить на благо народа", — также отметил начальник ПЧ села Мангуш Владимир Белов.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Telegram / SHOT