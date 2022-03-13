Помощник Байдена Салливан встретится с членом политбюро Компартии КНР Яном Цзечи

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член политбюро Ян Цзечи проведут переговоры 14 марта, сообщили в Белом доме.

"Стороны обсудят текущие усилия по регулированию конкуренции между двумя странами и обсудят воздействие войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность", — уточнила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн. Она подчеркнула, что Вашингтон и Пекин прилагают усилия, чтобы поддерживать открытыми каналы коммуникации.