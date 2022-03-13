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13 марта, 15:00

Помощник Байдена Салливан встретится с членом политбюро Компартии КНР Яном Цзечи

Стороны намерены обсудить сложившуюся ситуацию с Украиной, а также то, как она влияет на глобальную безопасность.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член политбюро Ян Цзечи проведут переговоры 14 марта, сообщили в Белом доме.

"Стороны обсудят текущие усилия по регулированию конкуренции между двумя странами и обсудят воздействие войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность", — уточнила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн. Она подчеркнула, что Вашингтон и Пекин прилагают усилия, чтобы поддерживать открытыми каналы коммуникации.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

Премьер Госсовета Ли Кэцян озвучил позицию Китая по ситуации на Украине

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Getty Images / Anna Moneymaker

Татьяна Миссуми

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