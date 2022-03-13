ЛНР: На месте массового расстрела мирных граждан бойцами ВСУ нашли выживших

"Найдены тела преимущественно с пулевыми ранениями, однако, как выяснилось, есть ещё несколько выживших, сейчас им оказывается медицинская помощь. Передовая съёмочная группа НМ ЛНР отправляется сейчас туда выяснять обстоятельства произошедшего", — заявил Иван Филипоненко.