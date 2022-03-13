ЛНР: На месте массового расстрела мирных граждан бойцами ВСУ нашли выживших
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь, обстоятельства произошедшего выясняются.
Представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил о выживших на месте массового расстрела мирных жителей бойцами ВСУ. Видео © Луганскинформцентр
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что на месте массового убийства мирных жителей украинскими войсками в районе Попаснянской железной дороги найдены выжившие.
"Найдены тела преимущественно с пулевыми ранениями, однако, как выяснилось, есть ещё несколько выживших, сейчас им оказывается медицинская помощь. Передовая съёмочная группа НМ ЛНР отправляется сейчас туда выяснять обстоятельства произошедшего", — заявил Иван Филипоненко.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.