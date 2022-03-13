Войска ЛНР обнаружили места массового расстрела мирных жителей бойцами ВСУ

По данным республики, украинские военные выгоняли людей из подвалов и прикрывались ими при отступлении. Тех, кто отказывался и пытался убежать, расстреливали.

"Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны", — заявили в ведомстве и подчеркнули, что военные преступления не имеют сроков давности и все подобные зверства ВСУ регулярно фиксируются.