Войска ЛНР обнаружили места массового расстрела мирных жителей бойцами ВСУ
По данным республики, украинские военные выгоняли людей из подвалов и прикрывались ими при отступлении. Тех, кто отказывался и пытался убежать, расстреливали.
Места массового убийства мирных жителей обнаружены подразделениями ЛНР в ходе наступления на Попаснянском направлении, говорится в экстренном сообщении Народной милиции республики.
"Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны", — заявили в ведомстве и подчеркнули, что военные преступления не имеют сроков давности и все подобные зверства ВСУ регулярно фиксируются.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Станислав Красильников