Войска ЛНР обнаружили места массового расстрела мирных жителей бойцами ВСУ

"Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны", — заявили в ведомстве и подчеркнули, что военные преступления не имеют сроков давности и все подобные зверства ВСУ регулярно фиксируются.