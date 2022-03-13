Силуанов обвинил Запад в попытке ограничить доступ России к резервам в юанях
Он выразил уверенность в том, что партнёрские отношения РФ и КНР позволят стране сохранить сотрудничество, а также преумножить его в условиях закрытия западных рынков.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили половину золотовалютных резервов РФ — около 300 миллиардов долларов США, а также пытаются ограничить доступ к накоплениям в юанях.
"У нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте — в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", — сказал в он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Глава Минфина выразил уверенность в том, что партнёрские отношения России и КНР позволят стране сохранить сотрудничество, а также преумножить его в условиях закрытия западных рынков.
Ранее Антон Силуанов заявил, что санкциями против РФ Запад нарушил все принципы, которые проповедовал. По словам министра финансов, введённые ограничения касаются мировой торговли, поэтому они рикошетом будут бить и по тем странам, которые их применили.
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