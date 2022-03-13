Силуанов обвинил Запад в попытке ограничить доступ России к резервам в юанях

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили половину золотовалютных резервов РФ — около 300 миллиардов долларов США, а также пытаются ограничить доступ к накоплениям в юанях.

"У нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте — в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", — сказал в он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Глава Минфина выразил уверенность в том, что партнёрские отношения России и КНР позволят стране сохранить сотрудничество, а также преумножить его в условиях закрытия западных рынков.