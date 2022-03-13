Силуанов пообещал "не дать в обиду" пожилых россиян и намекнул на индексацию пенсий

Правительство намерено внимательно отслеживать все ценовые изменения в России, при этом пожилые граждане как наиболее незащищённая категория получат необходимую поддержку от государства. Об этом в эфире "Россия-1" сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о возможности индексации пенсий.

"Пенсионеры — это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", — уточнил он.