Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями

До тех пор пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы России, страна будет выплачивать госдолг в рублях. В нынешней ситуации это решение "абсолютно справедливо", от своих обязательств по госдолгу страна не отказывается, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых. Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены", — объяснил министр в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" и напомнил, что "недружественные страны" заблокировали часть золотовалютных резервов РФ, включая средства Фонда национального благосостояния.