Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями
Такая система оплаты объясняется заморозкой золотовалютных резервов страны, включая средства Фонда национального благосостояния.
До тех пор пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы России, страна будет выплачивать госдолг в рублях. В нынешней ситуации это решение "абсолютно справедливо", от своих обязательств по госдолгу страна не отказывается, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых. Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены", — объяснил министр в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" и напомнил, что "недружественные страны" заблокировали часть золотовалютных резервов РФ, включая средства Фонда национального благосостояния.
Ранее Антон Силуанов назвал объём замороженных на Западе золотовалютных резервов России. ЦБ было отложено на чёрный день порядка 640 млрд долларов, а теперь примерно половина этих ресурсов не активна.
ТАСС / Гавриил Григоров