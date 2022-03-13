Сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к дверям McDonald’s в Москве
Он назвал уход брендов из России актом враждебности и насилия лично к нему и ко всем согражданам.
Пианист Лука Сафронов приковал себя наручниками к дверям ресторана "Макдоналдса" на Пушкинской площади в знак протеста. Видео © ВК / Видео от ДТП и ЧП Москва
Пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками к дверям ресторана "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве, выразив тем самым протест из-за закрытия сети фастфуда в стране.
"Они не имеют права закрыться! То, что они закроются, — это акт враждебности, акт насилия ко мне и ко всем моим согражданам", — прокричал собравшимся вокруг 270-килограммовый протестующий.
Впрочем, у дверей долго продержаться пианист не смог. Вскоре его высвободили полицейские, после этого молодой человек был задержан.
"Я найду где поесть, но я буду чувствовать себя несчастным", — заявил раздосадованный Сафронов.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.