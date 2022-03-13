Сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к дверям McDonald’s в Москве

Пианист Лука Сафронов приковал себя наручниками к дверям ресторана "Макдоналдса" на Пушкинской площади в знак протеста. Видео © ВК / Видео от ДТП и ЧП Москва

Пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками к дверям ресторана "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве, выразив тем самым протест из-за закрытия сети фастфуда в стране.

"Они не имеют права закрыться! То, что они закроются, — это акт враждебности, акт насилия ко мне и ко всем моим согражданам", — прокричал собравшимся вокруг 270-килограммовый протестующий.

Впрочем, у дверей долго продержаться пианист не смог. Вскоре его высвободили полицейские, после этого молодой человек был задержан.