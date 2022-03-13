Человечеству предрекли голод из-за Украины

Один из признаков того — стоимость зерна и нефти приблизилась к показателям, которые фиксировались в кризисный 2008 год.

Мировое сообщество столкнётся с дефицитом продовольствия и голодом, если прекратятся поставки пшеницы из России и с Украины, пишет The Guardian. Цены на продукты росли и без того, их подстёгивали климатические катаклизмы и пандемия коронавируса. Сейчас велика опасность срыва посевной в Незалежной и запрета на экспорт зерновых из России.

"Цены на зерно и нефть стремительно приближаются и даже превосходят показатели, которые не наблюдались с продовольственного и топливного кризиса 2008 года", — отмечает главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн.

Как утверждает издание, заменить Россию на рынке зерновых культур вряд ли возможно, ведь она основной экспортёр зерна и поставщик подсолнечника. Украина же обеспечиват 10% мировых потребностей в пшенице и 15% — в кукурузе. При этом в зоне особого риска находятся страны Африки и Ближнего Востока, именно туда поставляется 40% пшеницы Черноморского региона.

Не на стороне Запада и сама природа. Издание напоминает, что прошлым летом Канада столкнулась с засухой, а США — с лесными пожарами. Австралия борется с наводнениями. В Восточной Африке последние сезоны выдались чрезмерно дождливыми. Всё это закономерно сказывается на сельском хозяйстве перечисленных стран и регионов. Как резюмирует The Guardian, продовольственный кризис спровоцирует усиление геополитической напряжённости.