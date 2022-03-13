Пять населённых пунктов ДНР подверглись обстрелу со стороны ВСУ за два часа

Речь идёт об Александровке, Еленовке, Зайцеве, Кременце и Новониколаевке. Боевики выпустили 22 мины калибром 120 мм, 10 снарядов калибром 122 мм, одну ракету из ПТРК и пять гранат из АГС.

Вооружённые силы Украины за два часа открыли огонь по пяти населённым пунктам на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Обстрелы произошли с 14:40 по 16:40 (совпадает с мск). Под боевой огонь попали населённые пункты Александровка, Еленовка, Зайцево, Кременец и Новониколаевка. ВСУ выпустили 22 мины калибром 120 миллиметров, 10 снарядов калибром 122 миллиметра, одну ракету из ПТРК, пять гранат из СПГ, 29 гранат из АГС. Кроме того, применялось стрелковое вооружение.