Пять населённых пунктов ДНР подверглись обстрелу со стороны ВСУ за два часа
Речь идёт об Александровке, Еленовке, Зайцеве, Кременце и Новониколаевке. Боевики выпустили 22 мины калибром 120 мм, 10 снарядов калибром 122 мм, одну ракету из ПТРК и пять гранат из АГС.
Вооружённые силы Украины за два часа открыли огонь по пяти населённым пунктам на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.
Обстрелы произошли с 14:40 по 16:40 (совпадает с мск). Под боевой огонь попали населённые пункты Александровка, Еленовка, Зайцево, Кременец и Новониколаевка. ВСУ выпустили 22 мины калибром 120 миллиметров, 10 снарядов калибром 122 миллиметра, одну ракету из ПТРК, пять гранат из СПГ, 29 гранат из АГС. Кроме того, применялось стрелковое вооружение.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли больницу в подконтрольном ЛНР Ирмино. Уточнялось, что украинские военнослужащие продолжают вести огонь по жилым кварталам и инфраструктуре, прикрываясь мирными жителями.
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