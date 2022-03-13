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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 15:58
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Пентагон: Военных США не было на атакованной базе во Львовской области

По словам Джона Кёрби, американцы покинули объект ещё несколько недель назад.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что военные США не находились на Яворовском полигоне во Львовской области Украины во время удара по нему.

"Там не было военнослужащих США, американцев, работавших на этой тренировочной базе. Как вы знаете, мы покинули её несколько недель назад", — приводит его слова телеканал ABC.

При этом Кёрби отметил, что в Пентагоне в курсе о нанесённом объекту ущербе и пытаются узнать подробности от украинских властей, которые сообщают о минимум 35 погибших в результате удара.

Какие объекты НАТО на Украине уничтожены за время "Операции Z"
Какие объекты НАТО на Украине уничтожены за время "Операции Z"

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

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Getty Images / Andy Dunaway / USAF

Николь Вербер
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