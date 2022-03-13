Пентагон: Военных США не было на атакованной базе во Львовской области

По словам Джона Кёрби, американцы покинули объект ещё несколько недель назад.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что военные США не находились на Яворовском полигоне во Львовской области Украины во время удара по нему.

"Там не было военнослужащих США, американцев, работавших на этой тренировочной базе. Как вы знаете, мы покинули её несколько недель назад", — приводит его слова телеканал ABC.