В ДНР заявили об освобождении 90 населённых пунктов за всё время "Операции Z"

Данные приводятся по состоянию на вечер 13 марта. Накануне днём сообщалось, что под контроль ДНР перешли 85 городов и сёл.

Войска Донецкой Народной Республики освободили уже 90 населённых пунктов за весь период с начала объявления Москвой спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.