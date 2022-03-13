В ДНР заявили об освобождении 90 населённых пунктов за всё время "Операции Z"
Данные приводятся по состоянию на вечер 13 марта. Накануне днём сообщалось, что под контроль ДНР перешли 85 городов и сёл.
Войска Донецкой Народной Республики освободили уже 90 населённых пунктов за весь период с начала объявления Москвой спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на вечер 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 90 населённых пунктов, включая Ивановку", — говорится в заявлении, а днём ранее назывались 85 городов и посёлков, которые покинули отряды ВСУ при отступлении.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Мальгавко