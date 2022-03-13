Авиация и ПВО России сбили один Су-24 и 11 беспилотников ВСУ
По данным ведомства, удары также нанесены по 46 военным объектам, в том числе складам боеприпасов, местам скопления техники и пунктам управления.
Российские военные сбили сегодня, 13 марта, один украинский самолёт Су-24 и одиннадцать беспилотников, в том числе два "Байрактара ТБ-2". Такие данные приводит на 13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Днём 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населённого пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактара ТБ-2", — сказал Конашенков.
Также он заявил о нанесении ударов по 46 объектам украинских вооружённых сил, среди которых три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Бобылев