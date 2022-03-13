Авиация и ПВО России сбили один Су-24 и 11 беспилотников ВСУ

По данным ведомства, удары также нанесены по 46 военным объектам, в том числе складам боеприпасов, местам скопления техники и пунктам управления.

Российские военные сбили сегодня, 13 марта, один украинский самолёт Су-24 и одиннадцать беспилотников, в том числе два "Байрактара ТБ-2". Такие данные приводит на 13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Днём 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населённого пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактара ТБ-2", — сказал Конашенков.