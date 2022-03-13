За время "Операции Z" из строя выведено 3736 военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за время "Операции Z" Вооружённые силы РФ вывели из строя более 3700 объектов военной инфраструктуры Украины.

"Всего за время операции выведено из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины", — сказал он на брифинге.