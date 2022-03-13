За время "Операции Z" из строя выведено 3736 военных объектов Украины

Сбито 100 самолётов, 139 беспилотных летательных аппаратов, поражено 1234 боевые бронированные машины и 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за время "Операции Z" Вооружённые силы РФ вывели из строя более 3700 объектов военной инфраструктуры Украины.

"Всего за время операции выведено из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины", — сказал он на брифинге.