За время "Операции Z" из строя выведено 3736 военных объектов Украины
Сбито 100 самолётов, 139 беспилотных летательных аппаратов, поражено 1234 боевые бронированные машины и 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за время "Операции Z" Вооружённые силы РФ вывели из строя более 3700 объектов военной инфраструктуры Украины.
"Всего за время операции выведено из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины", — сказал он на брифинге.
По данным военного ведомства, уничтожено 100 самолётов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, а также 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Станислав Красильников