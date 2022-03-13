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13 марта, 16:34

МВФ не видит угрозы глобального финансового кризиса из-за событий на Украине

Организация готова понизить некоторые показатели экономики в 2022 году, но полагает, что изменения не будут значительными.

В Международном валютном фонде (МВФ) не считают, что события на Украине и антироссийские санкции способны расшатать глобальную финансовую систему. По крайней мере, сейчас ничто не предвещает мировой кризис в экономике, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряжённость банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой", сообщила она в эфире телеканала CBS.

По её утверждению, МВФ пересмотрит некоторые показатели в сторону снижения, однако это некритично. Георгиева уверена, что в таких странах, как США, преодолевших последствия пандемии, всё равно будет наблюдаться рост.

Ранее глава МВФ назвала антироссийские санкции беспрецедентными. Кристалина Георгиева отметила, что ситуация в экономике будет зависеть от продолжительности этого давления и от возможности страны рассчитываться по долгам. В то же время МВФ согласовал выделение Украине 1,4 миллиарда долларов в рамках финансовой помощи.

Страны G7 намерены лишить Россию доступа к финансированию через МВФ и Всемирный банк

Страны G7 намерены лишить Россию доступа к финансированию через МВФ и Всемирный банк

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Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Татьяна Миссуми

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