МВФ не видит угрозы глобального финансового кризиса из-за событий на Украине

В Международном валютном фонде (МВФ) не считают, что события на Украине и антироссийские санкции способны расшатать глобальную финансовую систему. По крайней мере, сейчас ничто не предвещает мировой кризис в экономике, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряжённость банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой", — сообщила она в эфире телеканала CBS.

По её утверждению, МВФ пересмотрит некоторые показатели в сторону снижения, однако это некритично. Георгиева уверена, что в таких странах, как США, преодолевших последствия пандемии, всё равно будет наблюдаться рост.