МВФ не видит угрозы глобального финансового кризиса из-за событий на Украине
Организация готова понизить некоторые показатели экономики в 2022 году, но полагает, что изменения не будут значительными.
В Международном валютном фонде (МВФ) не считают, что события на Украине и антироссийские санкции способны расшатать глобальную финансовую систему. По крайней мере, сейчас ничто не предвещает мировой кризис в экономике, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряжённость банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой", — сообщила она в эфире телеканала CBS.
По её утверждению, МВФ пересмотрит некоторые показатели в сторону снижения, однако это некритично. Георгиева уверена, что в таких странах, как США, преодолевших последствия пандемии, всё равно будет наблюдаться рост.
Ранее глава МВФ назвала антироссийские санкции беспрецедентными. Кристалина Георгиева отметила, что ситуация в экономике будет зависеть от продолжительности этого давления и от возможности страны рассчитываться по долгам. В то же время МВФ согласовал выделение Украине 1,4 миллиарда долларов в рамках финансовой помощи.
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