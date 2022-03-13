Кулеба назвал самым срочным вопросом передачу Украине истребителей
По его словам, Киеву нужны боевые самолёты, ведь мощь ВВС России и Незалежной сейчас нельзя сравнивать.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина считает самым неотложным вопросом в оказании ей иностранной военной помощи предоставление Киеву истребителей.
"Самый высокий спрос — на самолёты, на истребители, поскольку, к сожалению, мощь Военно-воздушных сил России и Украины нельзя сравнивать", — заявил Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос, в каких вооружениях и военной технике больше всего нуждается Киев.
По словам главы МИД, этот вопрос наиболее срочный. Украинская сторона не понимает всех предоставленных партнёрами пояснений относительно того, почему ей не следует передавать военные самолёты. Он также рассказал о намерении продолжать оказывать давление на зарубежных сторонников Незалежной по всем направлениям, запрашивая помощь у США и других стран.
"Когда вы меня спрашиваете, защитит ли нас НАТО. Ну, я этого не ожидаю. Мы просим очень простого: вооружите Украину, а мы сделаем всё остальное. Предоставьте нам все необходимые вооружения, и мы будем сами сражаться за свою землю и свой народ", — заключил Кулеба.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / EPA. Украинский истребитель Су-27.