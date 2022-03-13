Кулеба назвал самым срочным вопросом передачу Украине истребителей

По его словам, Киеву нужны боевые самолёты, ведь мощь ВВС России и Незалежной сейчас нельзя сравнивать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина считает самым неотложным вопросом в оказании ей иностранной военной помощи предоставление Киеву истребителей.

"Самый высокий спрос — на самолёты, на истребители, поскольку, к сожалению, мощь Военно-воздушных сил России и Украины нельзя сравнивать", — заявил Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос, в каких вооружениях и военной технике больше всего нуждается Киев.

По словам главы МИД, этот вопрос наиболее срочный. Украинская сторона не понимает всех предоставленных партнёрами пояснений относительно того, почему ей не следует передавать военные самолёты. Он также рассказал о намерении продолжать оказывать давление на зарубежных сторонников Незалежной по всем направлениям, запрашивая помощь у США и других стран.