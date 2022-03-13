На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение
Ранее сообщалось, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей АЭС. При этом территория была взята под контроль российскими военными ещё в конце февраля.
В украинской компании "Энергоатом" сообщили, что после проведения ремонтных работ на Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение.
"Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича", — говорится в телеграм-канале компании.
Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС, территорию которой российские военные взяли под контроль в конце февраля. Сообщалось, что российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ