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Опубликовано 13 марта 2022, 17:24
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На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение

Ранее сообщалось, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей АЭС. При этом территория была взята под контроль российскими военными ещё в конце февраля.

В украинской компании "Энергоатом" сообщили, что после проведения ремонтных работ на Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение.

"Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича", — говорится в телеграм-канале компании.

Бастрыкин поручил расследовать удары ВСУ по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС
Бастрыкин поручил расследовать удары ВСУ по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС, территорию которой российские военные взяли под контроль в конце февраля. Сообщалось, что российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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