Госдеп заявил, что ракетный обстрел Эрбиля не был нацелен против США

В результате ракетного удара по району Эрбиля никто из американских граждан не пострадал, также не причинён вред объектам США. У Вашингтона нет подтверждений, что атака проводилась против Штатов. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Никакие объекты США не были повреждены, а сотрудники не пострадали, и у нас нет свидетельств того, что атака была нацелена против Соединённых Штатов", — уточнил он.

Как отмечается, Вашингтон осуждает ракетные удары, которые, по мнению американской стороны, нанёс Иран. "Эти удары были вопиющим нарушением суверенитета Ирака", — заключил Прайс.