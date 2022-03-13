Госдеп заявил, что ракетный обстрел Эрбиля не был нацелен против США
Как подчеркнули в ведомстве, американские объекты и граждане не пострадали. При этом Вашингтон решительно осудил атаку.
Момент ракетного удара в городе Эрбиль на севере Ирака. Видео © Twitter / Julian Röpcke, The RAGE X - Conflict News
В результате ракетного удара по району Эрбиля никто из американских граждан не пострадал, также не причинён вред объектам США. У Вашингтона нет подтверждений, что атака проводилась против Штатов. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Никакие объекты США не были повреждены, а сотрудники не пострадали, и у нас нет свидетельств того, что атака была нацелена против Соединённых Штатов", — уточнил он.
Как отмечается, Вашингтон осуждает ракетные удары, которые, по мнению американской стороны, нанёс Иран. "Эти удары были вопиющим нарушением суверенитета Ирака", — заключил Прайс.
Напомним, ракетный удар по иракскому городу Эрбиль был нанесён сегодня ночью. Очевидцы в соцсетях делились видеозаписями с моментами взрывов. Сообщалось, что ракеты упали в районе Генконсульства США. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю ради уничтожения израильских объектов в Ираке.