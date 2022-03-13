Даёшь молодёжь: "Краснодар" обыграл "Спартак" и одержал вторую подряд победу без легионеров

Главным героем встречи стал молодой футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян, оформивший дубль. Сначала он забил со штрафного через пять минут после начала встречи, а ближе к концу реализовал пенальти. Автором единственного мяча у красно-белых стал Квинси Промес, также отличившийся с точки. Отметим, что по ходу матча судьи отменили сразу два гола "Спартака" после просмотра видеоповтора.