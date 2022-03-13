Даёшь молодёжь: "Краснодар" обыграл "Спартак" и одержал вторую подряд победу без легионеров
Героем встречи стал молодой Эдуард Сперцян, который дважды поразил ворота Александра Селихова.
Футбольный клуб "Краснодар" на выезде переиграл московский "Спартак" в заключительном матче дня в РПЛ.
Главным героем встречи стал молодой футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян, оформивший дубль. Сначала он забил со штрафного через пять минут после начала встречи, а ближе к концу реализовал пенальти. Автором единственного мяча у красно-белых стал Квинси Промес, также отличившийся с точки. Отметим, что по ходу матча судьи отменили сразу два гола "Спартака" после просмотра видеоповтора.
Таким образом, "Краснодар" закрепился на пятом месте в турнирной таблице с 35 очками. "Спартак" же идёт девятым, имея в активе 26 баллов после 21 тура.
VK / ФК "Спартак-Москва"