НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 17:57

Даёшь молодёжь: "Краснодар" обыграл "Спартак" и одержал вторую подряд победу без легионеров

Героем встречи стал молодой Эдуард Сперцян, который дважды поразил ворота Александра Селихова.

Футбольный клуб "Краснодар" на выезде переиграл московский "Спартак" в заключительном матче дня в РПЛ.

Главным героем встречи стал молодой футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян, оформивший дубль. Сначала он забил со штрафного через пять минут после начала встречи, а ближе к концу реализовал пенальти. Автором единственного мяча у красно-белых стал Квинси Промес, также отличившийся с точки. Отметим, что по ходу матча судьи отменили сразу два гола "Спартака" после просмотра видеоповтора.

Таким образом, "Краснодар" закрепился на пятом месте в турнирной таблице с 35 очками. "Спартак" же идёт девятым, имея в активе 26 баллов после 21 тура.

Обложка ©

VK / ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1