Жители освобождённой Волновахи показали подвалы, где неделями прятались из-за националистов
Город в руинах — националисты поняли, что им его не удержать, и открыли огонь по жилым домам даже из танков.
Жители освобождённой Волновахи показали подвалы с крысами, где выживали неделями из-за ВСУ. Видео © LIFE
Вооружённые силы ДНР освободили город Волноваху, что находится в нескольких десятках километрах от Донецка. На протяжении двух недель её жители были вынуждены выживать в нечеловеческих условиях из-за прикрывавшихся за их спинами бойцов ВСУ и националистов. Мирные граждане провели для Лайфа экскурсию по подвалам, где они были вынуждены прятаться.
"В одном нашем этом подвале человек 40", — говорит один из собеседников Лайфа.
Жительница разрушенного дома показывает подвал, в который они вынесли предметы первой необходимости и всю имеющуюся еду и воду. Там же постель. В подземелье нет ни света, ни тепла, а ночами температура опускается до -12. При этом в подвалах греются и крысы.
"Вот она, украинская власть... Нам идти некуда", — говорят собеседники Лайфа и не могут скрыть слёз.
Бои между националистами и войсками ДНР продолжались две недели. Поняв, что Волноваху им не удержать, националисты открыли огонь по жилым домам даже из танков. Сейчас город под контролем ДНР. Но инфраструктура уничтожена, в городе гуманитарная катастрофа, на улицах стоит разбитая украинская военная техника. Там обнаружили также оружие и боеприпасы иностранного производства, которые оставили Вооружённые силы Украины, отступая от Волновахи.
LIFE