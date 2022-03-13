Город в руинах — националисты поняли, что им его не удержать, и открыли огонь по жилым домам даже из танков.

Жители освобождённой Волновахи показали подвалы с крысами, где выживали неделями из-за ВСУ. Видео © LIFE

Вооружённые силы ДНР освободили город Волноваху, что находится в нескольких десятках километрах от Донецка. На протяжении двух недель её жители были вынуждены выживать в нечеловеческих условиях из-за прикрывавшихся за их спинами бойцов ВСУ и националистов. Мирные граждане провели для Лайфа экскурсию по подвалам, где они были вынуждены прятаться.

"В одном нашем этом подвале человек 40", — говорит один из собеседников Лайфа.

Жительница разрушенного дома показывает подвал, в который они вынесли предметы первой необходимости и всю имеющуюся еду и воду. Там же постель. В подземелье нет ни света, ни тепла, а ночами температура опускается до -12. При этом в подвалах греются и крысы.

"Вот она, украинская власть... Нам идти некуда", — говорят собеседники Лайфа и не могут скрыть слёз.