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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 18:12
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Песков ответил на слова советника Зеленского о идущих "прямо сейчас" переговорах

Переговоры между делегациями РФ и Украины. Фото © МИД Белоруссии

Переговоры между делегациями РФ и Украины. Фото © МИД Белоруссии

Представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z", контакты продолжились в видеоформате.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию украинской стороны о проведении в настоящее время переговоров между делегациями Москвы и Киева. Они запланированы на понедельник, 14 марта, сказал он на просьбу прокомментировать слова советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка агентству Reuters о том, что переговоры идут "прямо сейчас".

"Нет. Переговоры запланированы на завтра", — сообщил РИА "Новости" представитель Кремля.

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Представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Контакты продолжились в видеоформате.

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Андрей Бражников
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