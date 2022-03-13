Песков ответил на слова советника Зеленского о идущих "прямо сейчас" переговорах

Представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z", контакты продолжились в видеоформате.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию украинской стороны о проведении в настоящее время переговоров между делегациями Москвы и Киева. Они запланированы на понедельник, 14 марта, сказал он на просьбу прокомментировать слова советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка агентству Reuters о том, что переговоры идут "прямо сейчас".

"Нет. Переговоры запланированы на завтра", — сообщил РИА "Новости" представитель Кремля.