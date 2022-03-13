Бастрыкин поручил зафиксировать факты удержания мирных жителей ДНР и ЛНР в заложниках
Сегодня Вооружённые силы России освободили из плена нацбатальона "Айдар" в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре около 300 гражданских и монахов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК зафиксировать факты удержания мирного населения в заложниках на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.
"Глава СК поручил следователям Главного следственного управления СК России провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц Вооружённых сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан", — сказано в сообщении ведомства.
Как сообщили ранее в Минобороны РФ, Вооружённые силы России освободили из плена нацбатальона "Айдар" в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, расположенном в населённом пункте Никольское в ДНР, около 300 мирных жителей и монахов. Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, украинские военные не выпускают из ряда населённых пунктов республики, в том числе из Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, мирных граждан, используют их дома как огневые точки, а их самих — как живой щит, совершая обстрелы из жилых массивов.
ТАСС / Михаил Терещенко